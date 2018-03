Kuidas Hitchcock, Kubrick ja teised režissöörid autentsuse nimel näitlejaid piinasid

Tummifilmide klassika, 1926. aasta ulmefantaasia filmis «Metropolis» peaosa mänginud Brigitte Helmi meenutuste kohaselt olid Langiga võtted nii rasked, et ta hakkas mõistust kaotama.

Filmi «Metropolis» võttel FOTO: Rights Managed/UFA / Ronald Grant Archive / Mar/Scanpix

Näiteks pidid Helm ja Berliini vaesetest linnaosadest pärit 500 last kaks nädalat töötama külma veega täidetud suures basseinis. Selles fimiti stseenid, mis kujutasid üleujutust linnas.

Ühe stseeni jaoks andis Lang käsu Helmi rõivad süüdata, kuna ta soovis õigeid leeke, kuid Helmi ei teavitatud sellest varem.

Itaallasest režissööri Bernardo Bertolucci (sündinud 1940) üks tuntumaid filme on 1972. aastal valminud «Ultimo tango a Parigi» (Viimane tango Pariisis).

Bernardo Bertolucci FOTO: Rights Managed/CiBy 2000 / RPC / Ronald Grant A/Scanpix

See on erootilise alatooniga film keskealise ameeriklasest leskmehe ja noore prantslanna seksisuhtest. Ameeriklast Pauli kehastas Marlon Brando (1924 – 2004) ja prantslannat Jeanne’i Maria Schneider (1952 – 2011).

Režissöör Bernardo Bertolucci (vasakul), Marlon Brando ja Maria Schneider FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Filmis on kuulus stseen, milles Brando tegelane Paul vägistab Schneideri tegelase Jeanne’i kasutades libestina võid. Bertolucci ja Brando leidsid, et see võiga stseen annaks filmile vürtsi juurde, käsikirjas seda stseeni algselt ei olnud.

Mehed otsustasid, et ei räägi või kasutamisest Schneiderile, sest tahtsid noore, 19-aastase näitlejanna tegelikku reaktsiooni, mitte näitlemist.

Marlon Brando ja Maria Schneider filmis «Viimane tango Pariisis» FOTO: Rights Managed/PEA / Ronald Grant Archive / Mar/Scanpix

Maria Schneider sõnas hilisemates intervjuudes, et ootamatu stseen vihastas teda ning ta ei teadnud, et ei pea nõustuma millegagi, mida ei ole käsikirjas.

Näitlejanna tundis nimetatud steeni tehes, et teda tõesti vägistatakse ja pisarad selles stseenis olid ehtsad.

Aastakümneid on filmi «Viimane tango Pariisis» ümber spekuleeritud, et kas Brando vägistas Schneideri, kuid nii Brando kui Bertolucci eitavad seda.

Rauni Mollberg (1929 – 2007) on üks tuntumaid soome režissööre, kellel valmis paarkümmend filmi, millest kõige tuntumad on «Maa on syntinen laulu» (1973), «Milka, elokuva tabuista» (1980) ja «Tunetematon sotilas» (1985).

Rauni Mollberg FOTO: wikipedia.org

Nii näitlejad kui võttemeeskond kartsid Mollbergi, kuna ta kehtestas end autoritaarselt.

Mollberg oskas näitlejaid juhendada, kuid tänapäeva vaatevinklist oli ta julm.

Režissöör on kolleegidele selgitanud, et näiteks pani ta võtetel lapsed nutma sellega, et puhus neile sigaretisuitsu näkku, näpistas neid ja valetas, et mõne lapse ema suri.

Mollbergi meeskonnas töötanute sõnul kasutas režissöör näitlejate mõjutamiseks ja autentsuse saavutamiseks mitmeid julmi manipuleerimisnippe.

1980. aasta filmis «Milka, elokuva tabuista» kehastas peaosalist, 14-aastast Milka Sierkkiniemit 16-aastane Irma Huntus, kellel oli mitu alastistseeni. Huntust kiusati nende stseenide tõttu koolis ja ta pere mõnitati nende kodukohas. Huntuse sõnul loobus ta kiusamise tõttu näitlemisest.