Vahva üllatus: festival Augustibluus avaldab raamatu

Augustibluusi programmijuht Raul Ukareda ütleb raamatu eessõnas, et kõik head asjad sünnivad väiksena ja kasvavad kaua – kohe ja suurelt tulevad ainult õnnetused. «Augustibluus sündis pisikese kohaliku kogukonna-ettevõtmisena ja on jõudu kogunud tasapisi, ennem kvaliteedis kui kvantiteedis. Aastate jooksul on festivali külastanud kümned tuhanded inimesed ja sajad bändid ning on võimalik, et leiate nende kaante vahelt oma lemmikuid või suisa iseennast,» lisas Ukareda.