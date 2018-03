Eesti filmi- ja teleauhinnad: enim filmivaldkonna auhindu asub püüdma film «November»

Kahtlemata on filmivaldkonna üks ihaldatumaid auhindu parima mängufilmi EFTA, mida tänavu jahivad « Keti lõpp » (Alexandra Film, Luxfilm), «Mehetapja / Süütu/ Vari» (F-Seitse) ja «November» (Homless Bob Production).

Tänavuste filmivaldkonna nominentide seast paistab eriliselt silma andekas näitlejanna Rea Lest, kes eelmisel aastal mängis peaosa lausa kahes mängufilmis, milleks olid «November» ja “Mehetapja / Süütu / Vari”. Mõlema filmiga on Lest nomineeritud parima naisnäitleja auhinnale”. Sama auhinda püüab ka Maiken Schmidt rolli eest filmis «Keti lõpp».