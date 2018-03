Silver Meikar rahastamisskandaalist: Ansip valetab!

Silver Meikar postitas oma Facebooki kontole pika kirjutise, milles väidab, et rahasdamisskandal on lahendamata ja Ansib valetab. «Tõesti, Reformierakonna varjatud rahastamisskeemis osalemine on aegunud,» nõustub Meikar ametliku käsitlusega.

Nõunik on mures, mida peaks arvama sellest skandaalist inimesed. Silver Meikar heidab kinda hoopis Kaja Kallasele: «Kas ka prokuratuurile valeütluste andmine on lubatud? Võib-olla seaduse ees, aga kas ka inimeste arvates? Need on küsimused, mida esitatakse peatselt Kaja Kallasele ning millele umbmäärase vastuse andmine jääb varjutama tema muidu puhast mainet.»