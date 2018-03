Harrison Fordist saab 75-aastasena taas Indiana Jones

Varasemad neli filmi on: 1981«Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark» (Indiana Jones kadunud laeka jälil), 1984 «Indiana Jones and the Temple of Doom» (Indiana Jones ja hukatuse tempel), 1989 «Indiana Jones and the Last Crusade» (Indiana Jones ja viimane ristiretk) ja 2008 «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» (Indiana Jones ja Kristallpealuu kuningriik).