Video: kadunud austraallanna surnukeha leiti Kanada järvest

Kanada politsei sai teate Austraaliast Perthist pärit 25-aastane Raspa kadumise kohta 23. novembril 2017, mis oli ligi viis kuud tagasi, teatab The Guardian.

Politsei andmetel lahkus austraallanna 22. novembri 2017 õhtul Whistleri restoranist, kuid ei jõudnud majutuskohta. Ta kavatses sõita bussiga hotelli, kuid mõni aeg pärast ta lahkumist restoranist said sõbrad sõnumi, et ta on eksinud.