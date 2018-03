Palju õnne! Ivo Linna pärjati Kuldse Plaadi eriauhinnaga

Ivo Linna ütles tal on kummaline tunne, et sellest on juba seitse või kaheksa aastat, millal ta sai Pärnus elutööpreemia. «Ma arvasin, et sellega ongi auhindadel lõpp,» lausus Ivo Linna oma tänukõnes. Artist tõdes rõõmsalt, et on hea saada auhind ka mõne uue asja eest.