Millist pulmatorti prints Harry ja Meghan Markle eelistavad?

Ptak kinnitas, et tema valmistab prints Harry ja Meghan Markle’i pulmaks 19. mail pulmatordi, mis on sidruni-leedri maitseliseline. Tort on kaetud võikreemi ja martsipanililledega, kuid tordil on kaunistuseks ka värskeid kevadisi lilli, mis ei ole mõeldud söömiseks.