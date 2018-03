Video: maailma parimaks naissnaipriks on ukrainlanna Ljudmõla Pavlitšenko, kelle arvel on 309 tapmist

«Ta nägi välja nagu mannekeen, ta oli sale, hoolitsetud, kena soengu ja maniküüriga. Seljas olid tal moekad riided. Pavlitšenko teatas, et tahab oma riigi eest võidelda, kuid värbajast ohvitser küsis muiates, et kas ta relvadest üldse midagi teab,» kirjutab Pavlitšenko kohta lehekülg Soviet Awards.

Pavlitšenko näitas ohvitserile, et ta on laskmisvõistlustel saanud kõrgeid kohti, tal on medaleid ning lisaks on tal suurepärased snaiprioskused.