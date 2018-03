Vaata, mis Eesti staarid osalesid aasta suurimal trennipeol

«Igal aastal järjest kasvava osalejate arvu ja sadade tulihingeliste fännidega Nike Training Day’st on saanud kogu Baltikumi suurim ja ülevaatlikum uusi treeningsuundasid ja -trende tutvustav suursündmus,» selgitas MyFitnessi treener ja ürituse programmijuht Kristi Roosimägi, et just seal näidatakse ette suunad, mis järgneval aastal Eesti spordiklubides ilma teevad.