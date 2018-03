TOP 3: Kihnu pillimehest maailmakuulsate staarideni ehk Vahur Kersna lemmikud kontserdielamused

1. Julius Kihnust

«See tabas mind ootamatult kaks aastat tagasi hommikusel praamil tagasiteel Kihnu Virve 88. sünnipäevalt,» meenutab Kersna. «Pidu oli olnud vägev ja laevasalongis loksudes vajus silm vägisi looja. Aga siis võttis meiega koos pidutsenud 18-aastane Julius välja akordioni ja hakkas mängima. Terve tee ainult Virve lugusid ning oi kuidas ta mängis! Nägin, kuidas muusika sulas muusikuga üheks. Ja see Juliuse pilk, mis läbi jäävälja kohal udus aimuva silmapiiri tundus ulatuvat teisele poole tähti... See ei lähe mul vist kunagi meelest,» meenutab mees praamisõitu. «Kui praam Munalaiul randus ja Julius pilli kohvrisse pani - mitte keegi ei plaksutanud. Mitte keegi kaasreisijatest polnud kogu reisi vältel teinud teist nägugi. Kas oli aeg liiga varajane või viina vähe. Mõtlesin siis, et... aga tegelikult, mis tähtsust sel on, mida ma tookord mõtlesin,» kirjeldab Kersna pillimeest, kes teenitud tunnustust ei saanud.

2. Queeni, Vahuri lemmikbändi riismed

Teiseks imeliseks kontserdiks peab telemees Hispaanias toimunud kontserti, mis juhtus 13 aastat tagasi Barcelonas. «Queeni, minu lemmikbändi riismed olid võtnud Freddie asemel laulma Paul Rodgersi (hilisema Adam Lamberti annan ma neile andeks, aga Rodgersit ei ole ma tänaseni suutnud ära seedida) ning läinud üle 20 aasta Queeni nime all taas tuurile. Kuna Liinal oli just Barcelona kontserdi ajal tulemas 25. sünnipäev, siis lendasime kohale. Ja kui siis Brian May täpselt keskööl laulis Mercury ühte kaunimat ballaadi «Love Of My Life», nägime meie viie meetri kauguselt, kuidas vanal rockihundil pisarad üle põskede voolavad. Polnud ka ime, sest Barcelona oli alles turnee kolmas kontsert ning Freddie jaoks erilise tähendusega linn,» meenutab Kersna.

3. Taiko trummid trupi Kodo esituses

«Kolmandat kohta minu tabelis hoiavad neli aastat tagasi Nordea kontserdimajas kuuldud- nähtud taiko trummid maailma parima, Kodo trupi esituses. Atleetiline ballett, teatraalne show, vaheldust pakkuvad flööt ning vokaal ja muidugi peategelased - hingematvalt lummavad, ravivad rütmid rohkem kui 50 erinevast trummist,» kirjeldab mees kirevat etteastet.