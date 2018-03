Ahistamisskandaal Soomes: naisnäitlejad süüdistavad tipprežissööri, kelle filmis mängis ka Lenna Kuurmaa

Soome näitlejanna Pihla Viitala avalikustas, et filmi «Käsk» võtetel oli mees naist näkku löönud, et tema põsed punetaksid. Lisaks olevat mees sundinud naist sööma ka toitu, mille too oli äsja välja oksendanud. Veel sosistas Louhimies Pihlale kõrva, et too on halb näitleja. Samuti süüdistab näitleja režissööri kohvi pähe kallamises ja juustesse sülitamises. Aku Louhimies eitab seda kõike.