Video: Austraalia inseneri väitel leidis ta Google Earthi abil neli aastat tagasi kadunud Malaysia Airlinesi lennuki

Île Ronde on asustamata väikesaar, mis on Mauritiusest 22,5 kilomeetri kaugusel.

Kuvatõmmis leheküljelt flightradar24.com, millel on näha Malaysia Airlinesi Boeing 777 lendu

Austraallane avaldas sotsiaalmeedias Google Earth kaarte, millel väidetavalt on lennukivraki asukoht selgelt näha.

«Minu andmetel on nii USA kui Austraalia lennuõnnetuse uurijatele lennuki asukoht teada, kuid nad ei uuri meelega seda ala, et nad ei peaks vraki asukohta paljastama. Need isikud varjavad tähtsat informatsiooni,» selgitas australlane.