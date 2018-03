Video: pime selgeltnägija Vanga ennustas ligi 40 aastat tagasi, et Vladimir Putin saab Venemaa «tsaariks»?

1996. aastal 85-aastasena surnud Vanga rõhutas, et Venemaa muutub 21. sajandil nii võimsaks, et mitte ükski teine riik ei saa tema vastu, teatab Daily Mail.

Vanga andis 1979. aastal intervjuu vene kirjanikule Valentin Sidorovile rõhutades, et Euroopas on mingi aja väga ühtne, kuid siis hakkab see ühtsus mõranema ja tekib killustatus, kuid just seda Venemaa ootabki, haarates üha enam võimu enda kätte. Euroopa põrmustumine sillutab teed Venemaa võimsusele.