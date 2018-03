«Troonide mängu» staar Iain Glen: kõik vist ei jää lõpuga rahule

«Olen üks neist näitlejatest, kes on saanud kogu viimase, kaheksanda hooaja käsikirja läbi lugeda ja minu arvates on see suurepärane. Tean, millised sündmused aset leiavad, mis juhtub ja millega kõik lõppeb. Kuigi olen osatäitja, olen ka ise selle sarja fänn. Tegemist on väga mastaapse sarjaga, kus on palju süžeeliine ja sündmusi ning selle tõttu ei saagi kunagi kõik lõpuga rahule jääda. Rahulolematute seas on kindlasti nii näitlejaid kui fänne,» lausus Glen.

Dinklange kirjutas «Troonide mängu» fännileheküljel Watchers On The Wall: «On väga kurb, et üks ajastu lõppeb, see murrab südame, kuid kõik peavad ootama, et saada teada, mis lõpus on. Nii meie pere kui sõbrad. Elame spoilerite ajastul ja meil tuleb suu kinni hoida. Oleme andnud vaikimisvande ja me peame suu kinni».