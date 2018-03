Kadri Voorand: hetkel olen vaba ja vallaline, kuid see ongi kosilastele väljakutse

Möödunud veebruaris jõudis avalikkuseni, et Kadri pikk suhe hinnatud bassimängija Mihkel Mälgandiga on lõppenud.

Tundub, et nüüd on naine valmis armastuse rindel uuesti proovima. «Hetkel olen küll vaba ja vallaline, kuid see ongi kosilastele väljakutse,» sõnas naine Kroonikale.