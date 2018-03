Vaata, kes tüdrukutest pääses superstaarisaate finaali!

Tüdrukute edasipääsu üle finaalidesse otsustas seekord televaataja. Ines on elevil, kuna stuudios on puhas naiste võim! Vaata galeriist, mis toimub stuudios kohapeal.

Kui kelmikas Jennifer Marisse Cohen esitas Laura Junsoni laulu «Lahkühtimine» olid kohtunikud kriitilised. Mihkel Raud ütles, et teda hämmastab asjaolu, et eestikeelse laulu valis Ameerika taustaga Jennifer Cohen. «Minu jaoks oli see kuritegelikult must,» ütles ta. «Asi oli hiilgavast kaugel.» Ines arvas, et Jenniferil oli närv kõvasti sees ja vigu tuli, ent ta hoiab talle siiski pöialt.