71aastane Cher esineb äärmiselt paljastavates kostüümides

Cher, sünninimega Cherilyn Sarkisian, on erinevatel lavadel esinenud juba kuuskümmend aastat. Poplaulja on teinud ka väga edukat näitleja- ja modellikarjääri. Staari seksikas kostüümivalik suudab tänaseni üllatada. Peab muidugi tõdema ka, et diiva on ikka veel suurepärases vormis: