Tambet Tuisk: ei ole paremat rutiini, kui veeta paar nädalat filmivõtetega kuskil kindlas keskkonnas

«Seltsimees laps» on kirjaniku Leelo Tungla lapsepõlvelugu. Tegu on režissöör Moonika Siimetsa esimese täispika mängufilmiga. Näitleja Tambet Tuisk nautis väidetavalt väga selle filmi võtteid. Hetkel osaleb näitleja veel ühes lastega seotud meelelahutusprojektis. Tambet Tusik on kohtuniku rollis telesaates «Väikesed hiiglased».