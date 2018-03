Päeva kangelastegu! Noormees päästis kolme tuvi elu

Loomasõber Gabriel Vodolatzenko ei näe põhjust, miks peaks eelistama ühte looma teisele, sest kõik vajavad abi. Gabriel ütleb, et tuvid on tema meelest ülimalt targad linnud. Noormees lähtub põhimõttest, et iga elusolend väärib võimalust. Mitmed linnupojad, kes tema hoole alla satuvad on pesast alla kukkunud ja haiged.