Poplaulja Karl Killing soovib USA-sse laulmist õppima minna

Poplaulja Karl Killing vajab raha, et USA-sse a capella stiilist laulmist õppima minna. «Mu nimi on Karl Killing. Ma olen 16-aastane ja ma olen pärit tillukesest riigist Euroopas, mille nimi on Eesti,» kirjutab Karl enda kohta. Noormees kirjutab, et muusika on tema suurim kirg ning et on varemgi USA-s käinud.