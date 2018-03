Beverly Hills 90210 naaseb suurest haletsusest taas ekraanidele

Asi nimelt selles, et 44-aastane Tori Spelling on tõsises rahahädas ja peab viie lapse kasvatamiseks kuskilt raha genereerima. Selleks on ta tema tuttavate sõnul anunud endise tähe 45-aastase Jennie Garthi abi, kes oleks nõus projektiga liituma. Tõsiste staaride puudumisel ei saaks projekt rahastust ning sari jääks tegemata.

«Jennie on seda nõus tegema vaid selleks, et Torit aidata,» sõnas naise tuttav, kes lisas, et Jennie on aastaid Torit aidanud ning kavatseb seda ka praegu teha.

Teiste sarjas kaasa teinud staaride projektiga liitumine on hetkel veel lahtine.

Selle kuu alguses pidi Tori Spellingu abikaasa Dean McDermott naisele kutsuma politsei, kuna naisel oli närvivapustus ning kukkus laamendama. Spellingu närvivapustuse põhjuseks võisidki olla raha- ja vaimsed probleemid, mis on teda juba aastaid vaevanud.