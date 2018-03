Video: kes oli Püha Patrick ja miks 17. märtsil tema päeva tähistatakse?

Püha Patricku päev on riigipüha Iiri Vabariigis, Põhja-Iirimaal, Kanada Newfoundlandi ja Labradori saarel ning Suurbritannia meretagusel alal Montserrat’ saarel.

Legendi kohaselt röövisid Iiri saare paganlikud keldid Walesit rüüstades rooma juurtega 16-aastase Maewyni Succati, kes kuus aastat hiljem põgenes iirlaste käest ja seikles mitmel pool Euroopas, võttes omaks ristiusu. Ta pöördus hiljem Iirimaale tagasi, et sinna ristiusk tuua. Iiri druiidide pahameeleks rajas katoliku kiriku poolt Iirimaa peapiiskopiks nimetatud Patrick seal kloostreid, kirikuid ja koole.

Legendi järgi õpetas Püha Patrick paganlikele keltidele kolmainsust kolmelehelise valge ristiku (Trifolium repens) abil. Patricku sõnul on jumal kolmes isikus, isas, pojas ja pühas vaimus, olles samas ühe jumala väljenduseks. Patrick näitas keltidele kolme lehega ristikulehte öeldes, et kolm ristikulehte koos moodustavad ühe ristikulehe.

Kuigi ülemaailmselt kantakse Püha Patricku päeval rohelist, samuti valget ja oranži, mis on Iiri lipu värvid, on selle päeva värviks ka sinine. Varasematel sajanditel peeti rohelist õnnetusevärviks ja selle tõttu hoiduti Püha Patricku päeval rohelisest ning eelistati sinist, kuna see oli Püha Patricku lemmikvärv.