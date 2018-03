Video: tahad kuulsaks saada? Brigitte Susanne Hunt jagab nippe

«Ajakirjandus on »frenemi« - ühest küljest »enemy« teisest küljest »friend«. Ajakirjandus kirjutab Sinust, kui oled põrsa tembuga hakkama saanud. Kas oled purjus peaga oksendanud, kellegagi tatti pannud, tagumik paistab või hinnasilt paistab. Ma ei nõustu teiste avaliku elu tegelastega, kes teevad ajakirjanikke maha. Ajakirjanikud on põhjus, miks Sinu plaate ostetakse, miks Sinu kontserdil käiakse, miks on minul blogivaatajad ja miks Poweril on kuulajad,» kommenteerib Hunt.