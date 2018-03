Video: Miami sillavaringust eluga pääsenu: autod muutusid hetkega pannkookideks

«Mul oli õnne, et ma sillavaringus ei hukkunud. Nii mina kui mu poiss-sõber olime autos, sõites hetk enne varingut selle silla alt läbi. Tunnen kaasa kõigile, keda see varing puudutas ja kellelt pereliikmeid võttis. Mul on raske mõista, kuidas tänapäeval saab selline asi juhtuda,» sõnas Carrasco.