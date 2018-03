Kanadas esitasid naabrid naisele kirjaliku kaebuse, et ta lapsed on liiga lärmakad

32-aastane Morgan DeCairos DeBoer elab mehe ja lastega Ontarios, Torontost 56 kilomeetri kaugusel Newmarketis, teatab The Guradian.

Kanada Ontario Newmarket FOTO: wikipedia.org

Naabrite kirja kohaselt karjuvad DeCairos De Boeri lapsed õues mängides pidevalt ja nende kisa on kõrvalasuvatesse majadesse kuulda.

«Ei ole vahet, kas olen oma aias või majas, laste karjumine ja kisa on ikka kuulda. Aknaid ei saa laste lärmi tõttu hoida avatuna. Laste pidev karjumine segab nii televiisori vaatamist, lugemist kui uinakut,» oli kirjas.

Kanadalannale naabrite poolt saadetud kaebekiri FOTO: facebook.com

Naabrite arvates peaks DeCairos DeBoer oma lapsed korrale kutsuma ja neile selgitama, et ka teistega, kes ümbruskonnas elavad, tuleb arvestada.

Naabrite pakkusid olukorra lahenduseks, kui naine viiks oma neli last parki mängima.

«Ma ei arva, et mu väikesed lapsed vahepidamata karjuvad. Nad võivad vahel lärmakad olla, kuid mitte kogu aeg,» teatas ema.

DeCairos De Boeri teatel ei ole naabrid varem nende lapsi segajateks pidanud ning ümbruskonnas on veel peresid, kelle laste vanus on üheksa kuud kuni kuus aastat.

Naise sõnul elavad nad peremajade piirkonnas, kus on mitu lasteaeda ja algkooli ning selle tõttu ei peaks keegi olema ärritunud, et seal on lapsi, kes vahel valjemat häält teevad.

Kanadalanna teatel käivad ta lapsed lasteaias ja koolis, mängides kodus aias vaid paar tundi päevas ning seda juhul, kui ilm on ilus.

DeCairos DeBoer postitas naabritelt saadud kirja Facebooki, saades palju tagasisidet.

«Naabrid saatsid mulle kirja, sest nad ei julgenud tulla minuga näost näkku kohtuma, et probleem lahendada,» teatas naine sotsiaalmeedias.

DeCairos DeBoeri postitus on seni saanud ligi 200 kommentaari, mis enamjaolt on naist toetavad. Paljud kirjutajad rõhutasid, et lapsed peavad värskes õhus mängima.

Oli ka neid, kes soovitasid naise lastel veelgi lärmakamad olla, näiteks mängida õues mõnda muusikainstrumenti.

«Lastel on aeg õppida selgeks kas viiulimäng või šoti torupilli puhumine. Võite korraldada laste kontserdi või siis kutsuda veel lapsi oma aeda mängima,» oli üks soovitus perele.

Oli ka neid, kes toetasid kaebajaid.

«Aeg on empaatiline olla. On tähtis, et lapsed saaksid värskes õhus olla, naerda, mängida ja valju kisa teha, kuid igal asjal on piirid. Kui elatakse piirkonnas, kus on neid, kes ei soovi päevast päeva laste kisa kuulata, siis tuleks arvestada ka nendega,» teatas üks kirja kommenteerija.