Oscari võitja Jennifer Lawrence on taas vaba ja vallaline

Aga filminäitlejaga kohtamaskäimise teeb väga keeruliseks asjaolu, et naisel on kombeks avalikult välja öelda, missugused mehed talle meeldivad. See viib tavaliselt selleni, et mehed, kelle vastu ta huvi tunneb, ei tunne tema vastu sama, või on juba suhtes kellegi teisega.