Miley Cyruselt nõutakse kohtus miljoneid

Cyrus andis hiti välja 2013. aastal ning see oli albumi «Bangerz» esiklugu. Plaat vallutas nii Suurbritannia kui USA edetabelid.

Flourgon väidab, et Cyruse laul «We Can’t Stop» kopeerib tema 1988. aastast pärineva hiti «We Run Things» lüürikat. Mõlemas loos lauldakse sama lauset: «We run things, things don't run we.» Kuid see on ka kõik.