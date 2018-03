Endine James Bond sattus Indias skandaali

Pan Bahar ehk paan on Indias populaarne närimissnäkk, mis sisaldab muu hulgas tubakat ja beetlipähklit. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on beetlipähkli pannud ohtlike ja vähki tekitavate saaduste nimekirja, sest selles sisalduvad nitrosoamiinid põhjustavad vähki ja suuhaavandeid. Paani näritakse ning miljonid indialased on sellest sõltuvuses, kuna toode on psühhotroopse efekiga, kajastab ERR.