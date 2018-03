Vaata, kus elavad Kodo trummarid

Hetkel tuuriga Šveitsis viibiv Kodo annab Tallinnas kahtunnise show, milleks valmistutakse liikmete sõnul väga põhjalikult. «Kuigi me oleme olemuselt muusikaline kooslus, on shows palju intensiivset liikumist, mis vajab palju füüsilist jõudu,» räägib üks Kodo liikmetest.

Kodo liikmetel on taiko-trummidega eriline suhe: neid on kasutatud kui rituaalset muusikariista juba sajandeid. «Me austame väga oma trumme ja loodust, sest taiko-trummid tulevad loodusest ja on omavahel ühenduses. Mõned usuvad, et taiko-trummid ühendavad inimesi ja jumalaid.»