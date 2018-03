Peeter Oja uus stand-up etendus lahkab eestlase olemust

«Eestlastest võiks kirjutada, rääkida ja nalja teha kogu aeg. Eestlane on hiilgav materjal! Kuigi meid on vähe, on pilt kirju, ma ütleks isegi rikkalik. Otsustav tõukejõud eestlane avada tuli muidugi Eesti Vabariigi juubeliaastast. Kui me ei räägi sel aastal meist endist, siis millal me räägime?» küsis Oja.