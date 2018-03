Pildid ja video: kunstnik näitas värvide abil, milline hirm oli Auschwitzi koonduslaagri tüdruku silmis

Dokumentide kohaselt oli Kwoka pärit Kagu-Poolast, kust viidi koonduslaagritesse kümneid tuhandeid kohalikke, et see ala asustada etniliste sakslastega.

Fotodel on näha, et lapse silmis on hirm ja ta üritab kõigest jõust pisaraid tagasi hoida.

«Czesława oli nende rohkem kui ühe miljoni inimese seas, kes selles koonduslaagris elu kaotasid. Ta nägu on nagu nende inimeste koondportree, silmis on palju hirmu, kuid samas on ta kehahoid julge, ta on valmis saatusele vastu astuma,« sõnas kunstnik.