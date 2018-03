Milline mõistatus jäi Stephen Hawkingil lahendamata?

Hawking oli hoolimata raskest lihaste kõhetumist põhjustavast haigusest amüotroofilisest lateraalskleroosist kaks korda abielus. 1965. aastal abiellus ta ülikoolikaaslase Jane Wildega, kellega tal on kolm last. Nad lahutasid 1995. aasta kevadel.

Hawkingi sõnas mitmes intervjuus, et tal on lihtsam lahendada keerulisi matemaatilisi võrrandeid ja kosmosemüsteeriume kui saada aru naistest.

«Naised, nad on täielik mõistatus, mida on võimatu lahendada ja lahti murda. Mõtlen naistele iga päev ja üritan nende mõttekäikudest aru saada, kuid see on keeruline,» lausus Hawking aastaid tagasi.