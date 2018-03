Jahmatav foto: kas Rakvere koolis kutsutakse õpilasi liituma homokooriga?

Tegemist on koori Vikerlased kutsega. Vikerlased on loodud LGBT+ kogukonnale, sõpradele, toetajatele ja muidu sõbralikele inimestele. Koori eesmärgiks on anda LGBT+ kogukonnale hääl positiivsel ja jõustaval viisil - koorilaulu kaudu. Vaata nende lehte SIIT!