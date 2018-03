Video: mida ütles «Troonide mängu» tegelane Ned Stark enne pea kaotust?

Fännid on juurelnud, et kas ta ütles midagi oma surnud õele Lyannale antud lubaduse kohta või käisid ta sõnad selle kohta, kuidas «Troonide mäng» lõppeb või hoopis sosistas «valar morghulis» ja nõustus, et kõik peavad surema, teatab news.com.au.

Kaader seriaalist «Troonide mäng». Eddard Ned Starki (Sean Bean) hukkamine FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Internetis on alates Talitundru isanda Eddard Ned Starki, keda kehastas Sean Bean, surmast spekuleeritud, millised olid selle tegelase viimased sõnad enne kui ta tapakirve all elu kaotas.

Ned Stark kehastanud näitleja Sean Bean andis hiljuti intervjuu, milles ta heitis Nedi saatusele ja ta viimastele sõnadele valgust.

Beani sõnul seisis ta tegelane surmaga silmitsi ja ta lihtsalt palus oma hinge eest, mitte midagi muud.

«Jah, ma ei paljastanud kohe pärast oma tegelase surma, et mida ta enne peakaotust vaikselt ütles. Ta lihtsalt palvetas, mitte ei neednud kedagi maapõhja ega ähvardanud,» lausus Bean.

Bean sõnas, et selleks stseeniks valmistudes küsis ta endalt, et mida ta teeks, kui ta päriselus oleks samasuguses olukorras ja talle oli selge, et ta palvetaks.

Näitleja sõnul jättis palvetamine ta tegelasest ja tema surmaeelsest käitumisest autentse, ilma liigse paatoseta mulje.

«Mida enne timukakrive alla minemist ikka teha? Ainus asi on end julgustada ja öelda enda ette vaikselt julgustavaid sõnu,» lisas Bean.

Staari teatel oligi nende eesmärgiks jätta saladuseks, mida Ned Stark enne surma ütles, kuid kui vaadata ajaloolist konteksti, siis kõik, kelle pea pandi tapapakule palvetasid enne seda.

«Mind huvitas seda stseeni tehes, et kas vaatajad saavad aru, mida ma pomisen. Nüüdseks on teada, et ei saanud. Igatahes tundsin end 15. – 16. sajandi kuningana, kes on surma mõistetud ja kes enne mõõga langemist palvetab oma hinge eest,» selgitas Bean.

Kuna Beani tegelane hukkus juba esimesel hooajal, siis kindlasti ei näe teda viimasel kaheksandal hooajal, mille tegemine praegu käsil on ja mis peaks vaatajateni jõudma 2019. aastal.

Eddard Ned Stark (Sean Bean) FOTO: wikipedia.org

«Mulle meeldis Ned Starki mängida, ta oli mitmekülgne karakter. Mulle ei meeldiks, kui ta teispoolsusest ootamatult tagasi tuleks. Ned elas oma elu ja see lõppes. Punkt,» sõnas Bean.

Kirjanik George R.R. Martini romaanisarja «Jää ja tule laul» kohaselt on Eddard Ned Starkil oma naise Catelyn Starkiga viis last: Robb Stark, Sansa Stark, Arya Stark, Brandon Stark ja Rickon Stark. Lisaks sohipoeg Jon Snow.

Kit Harington Jon Snowna FOTO: Macall B. Polay/AP/Scanpix

Eddard Stark üritab pärast kuningas Roberti surma takistada prints Joffrey Baratheoni võimule saamist, kuid see kukub läbi. Starki arvates ei ole Joffrey kuninga laps ja seega ei ole tal õigust troonile.

Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) FOTO: wikipedia.org

Eddard Stark vahistatakse süüdistatuna riigireetmises, kuigi kuninganna Cersei Lannister ei kavatse Starki hukata, otsustab Joffrey talle siiski mitte armu anda ja annab käsu ta pea maha raiuda.