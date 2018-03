Sai teenitud palga? Tüdruksõbra tapnud muusik loobus publiku surve tõttu kontsertidest

Ansambli Noir Desir endine esilaulja Cantat, keda on nimetatud ka Prantsuse rokimaailma Jim Morrisoniks, mõisteti 2003. aastal kaheksaks aastaks vangi, olles oma 41-aastase elukaaslase Marie Trintignanti Leedu hotellitoas surnuks peksnud. Mees istus vanglas neli aastat, vahendas Independent.

Kui aasta alguses avaldati, et mees esineb Normandias toimuval Papillons de Nuit festivalil, alustati veebikampaaniat, kus kutsuti üles kontserti boikoteerima.

Eile teatas Canat ise sotsiaalmeedias, et on otsustanud loobuda kõikidest festivalikutsetest, et lõpetada vaidlus ja võtta vastutus korraldajate õlgadelt.