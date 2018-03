Hanna Martsinson võitleb meestega, kes väga jultunult enda käsi tema seeliku alla ajavad

Ülemaailmse tuk-tukkide võidusõdu üheksas etapp algab India koolist Mysores, kus lastele jagatakse kommi, mänguasju ja õppevahendeid. Eesti tüdrukute tiimil on aga probleeme mees-tähelepanuga. Blond Hanna Martinson on püsti hädas pealetükkivate India meestega.

Siimul on India toidust tekkinud kahtlane allergia. Reisiseltskonna eelarve on tasapisi kokku kuivanud ja nüüd tuleb loota, et tuk-tuk võistluse lõpuni tervena püsib, sest remondi eest maksmiseks enam naljalt raha ei jätkuks. Poisid satuvad riisikasvandusse ja kohalikule valimisüritusele, kus kampaaniale ka veel omalt poolt hoogu lisatakse.