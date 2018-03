Martin Saare kümme aastat noorem pruut: suhe Martiniga tegi minust naise

Ajakirjale Buduaar räägib Ingrid muuhulgas ka sellest, kuidas Martin on naist vaid positiivses mõttes mõjutanud. «Võin julgelt öelda, et kui ma Martiniga aastaid tagasi kohtusin, olin alles tütarlaps, tänaseks on minust saanud naine. Martin on õpetanud mind iseennast armastama ja sellel on meeletult suur jõud ja väärtus.»