Stephen Hawkingi lapsed oma isast: ta oli suurepärane teadlane, kuid veel parem isa

«Ta oli geniaalne füüsik ja ebatavaline mees, kes hoolimata oma raskest haigusest andis suure panuse. Ta pärand on väga suur ja jääb kestma,» teatasid lapsed.

Füüsiku lapsed ei ole nii kuulsad kui tema ja nad on hoidnud meedia vaateväljast eemale.

The Guardiani andmetel sündis Stephen Hawkingi ja ta naise Jane Hawkingi esimene laps, poeg Robert Hawking 1967. aastal ja ta töötab Microsoftis arvutiinsenerina. Mees elab koos oma perega USAs Californias Silicon Valleys. Robert Hawkingil on kaks last.