HBO esindaja: «Troonide mängu» viimasel hooajal surevad põhitegelased üksteise järel

HBO seriaalide osakonna asejuht Francesca Orsi sõnas Iisraelis Jeruusalemmas televisioonikonverentsil esinedes, et need «Troonide mängu» põhitegelased, kes seni on vastu pidanud, leiavad viimasel hooajal oma lõpu, teatab Daily Mail.

Lena Headey Cersei Lannisterina FOTO: Uncredited/AP/Scanpix

«Näitlejad valmistusid võteteks, lugedes neile ette antud tekste. Teatasime, et suur osa neist hukub ja see ei olnud nende jaoks just meeldiv. Oli neid staare, kes olid šokeeritud ja oli ka neid, kes hakkasid nutma, et nende tegelane tapetakse,» lausus Orsi.

Kit Harington Jon Snowna FOTO: Macall B. Polay/AP/Scanpix

Orsi lisas, et lekke kartuses ei saanud näitlejad stsenaariumiga varem tutvuda ja neile jagati see kätte võteteks valmistumise paigas.

«Mängisime ettevalmistuse ajal iga tegelase, kes surema pidi, surma läbi. «Surnud» lahkusid laua tagant. Need, kes alles jäid, võitlesid teksti lugedes pisaratega. Neil oli raske, sest aastate jooksul elati koos läbi nii mõndagi. Kui loeti ette stsenaariumi viimased sõnad ja mängiti läbi viimased episoodid, hakkasid kõigil pisarad voolma ja siis tuli aplaus, mis kestis 15 minutit,» jätkas HBO esindaja.

«Troonide mäng». Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ja Jon Snow (Kit Harington) FOTO: Helen Sloan/AP/Scanpix

Orsi teatel plaanivad nad menukale «Troonide mängule» nii eel-kui järellugu, kuid nende tegemine on alles mõttefaasis ning veel ei ole valmis käsikirja ja ei ole valitud näitlejaid.

«Troonide mängu» tegemine ei ole olnud odav, kuna võttepaigad asusid erinevates kohtades, kaasa arvatud karmi kliimaga piirkondades. Ühe osa hind on keskmiselt kuus miljonit dollarit. Kõige kallimad olid teise ja seitsmenda hooaja viimane osa, mille hind oli üle kaheksa miljoni dollari.

Öökuningas ja tema surnute armee «Troonide mängu» seitsmenda hooaja viimases osas FOTO: Backgrid/Scanpix

Teleasjatundjate arvates ei ole seega ka eel- ja järelloo tegemine odav.

Orsi sõnul ei lase nad latti alla ning ka «Troonide mängu» lisaseriaalid tulevad sama kvaliteetsed ja huvitavad kui seda on algne, kaheksa hooajaga seriaal.

Kuna «Troonide mängu» tabasid varem mitmed lekked, siis käib viimase kaheksanda hooaja tegemine suure saladuskatte all. Siiski on mõned näitlejad teinud viimase hooaja kohta vihjeid.

Keskel Maisie Williams, kes kehastab Arya Starki FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Arya Starki kehastav näitlejanna Maisie Williams sõnas ühes hiljutises intervjuus, et tal on käsil rasked mõõgavõitlustreeningud, milles ta oma võitlusoskusi paremaks lihvib. Samuti õpetatakse talle mitmeid kaskadööritrikke. Fännide ja seriaalide asjatundjate arvates on Arya Stark see tegelane, kes mängib mingis lahingus põhirolli.

Meediasse on jõudnud samuti uued fotod Jon Snow ja Cersei Lannisteri kohtumisest, tekitades mitmeid spekulatsioone, et millega see kohtumine lõppeb.

Fännidele jäi silma ka video, millel on näha Starkide Winterfelli bastionit põlemas.

Seriaal «Troonide mäng» põhineb kirjanik George R.R. Martini romaanisarjal «Jää ja tule laul».

Kirjanik George R.R. Martin, kelle raamatuseerial «Jää ja tule laul» seriaal «Troonide mäng» põhineb FOTO: ROBERT GALBRAITH/REUTERS/Scanpix

Sarja võttepaigad on Põhja-Iirimaa Belfasti stuudiotes, Põhja-Iirimaal, Horvaatias, Islandil, Maltal, Marokos, Hispaanias, Šotimaal ja USAs. Ühe hooaja filmimiseks kulub keskmiselt 300 päeva ehk ligi üks aasta. Võttemeeskonda kuulub üle 1000 inimese, lisaks peategelastele on veel tuhandeid massistseenides osalejaid.

Kaader seriaalist «Troonide mäng». Esiplaanil Jon Snow FOTO: Scanpix