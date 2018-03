Püstijalakoomik Daniel Veinbergs: stand-up’i lava peab olema see platvorm, kus inimesed tohivad ennast vulgaarselt väljendada

Daniel leiab, et stand-up on just see formaat, kus vulgaarselt ennast väljandada võib. «Kui olin 16, olid mu naljad valdavalt vägivalla ja pedofiilia kohta. Muidugi ei peaks koomik ennast tsenseerima, stand-up’i lava peab olema see platvorm, kus inimesed tohivad ennast vulgaarselt väljendada,» rääkis koomik oma riivatutest naljadest.