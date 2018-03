Saatejuht Liis Lemsalu ja räpilegendide Genka ning Chalice’i eestvedamisel selgub, kes avaliku elu tegelastest on ägedaim riimiseadja ja kelle sõna tabab täpselt kümnesse.

«Take it easy, pensionär, ja rahulikult hinga, pole kerge saada oma loodud portaalist kinga,» rebib riimi Lensin. «Õnneks on sul toeks uus boyfriend, ups, te lähksite lahku juba, sorry bitch,» ei jää Saagim võlgu.