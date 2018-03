Tänavune Tallinn Music Week võtab käsile naiste rolli muusikatööstuses

Kahepäevane konverents peetakse 6. ja 7. aprillil Kultuurikatlas ning selle keskmes on loovus kui uue majanduse käivitaja, muusika tulevik, inimsõbralik linnaruum ja disainmõtlemine.

TMW juubeliaasta konverentsiga tihedalt seostuvad märksõnad on ka tulevikuoskused, ühiskondlik algatus, soopoliitika ja jätkusuutlik areng. Avalikustatud on ka hulk uusi konverentsi kõnelejaid.

Rahvusvahelise Keychange Projecti raames, mille eesmärk on võimestada naisi muusikatööstuses, kogunevad 60 naismuusikut ja loomememajanduse eksperti, et osaleda TMW konverentsi loomelaboris. Kampaania saadik ning mitmeid Grammy auhindu võitnud muusik ja produtsent Imogen Heap räägib koostööst Mycelia ja Creative Passportiga, mis on muusikute jaoks uus digitaalse identiteedi tase.