Video: mida nägi paar aastat tagasi USA hävituslennuki piloot?

CNNi teatel oli hävituslennukis olnu üllatunud ja tema spontaanne reaktsioon oli: «Mis asi see veel on?»

F/A-18 Super Hornet FOTO: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS/Scanpix

USA kaitseministeeriumi video sai enda valdusse sõltumatu tundmatute lendavate objektide uurimisgrupp The Stars Academy of Arts and Science.

F/A- 18 Super Hornet piloot jäädvustas tundmatu lendava objekti FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Selle uurimisgrupi asutaja Luis Elizondo töötas varem USA kaitseministeeriumis tundmatute ohtlike lendavate objektide kindlakstegemise programmis Advanced Aerospace Threat Identification Program, mis lõpetati 2012. aastal.

Pentagon eitas pikka aega selle programmi olemasolu, kuid lõpuks 2017. aastal, kui avalikustati vanad ufofailid, tunnistas ufode uurimist.

1960. aastatest pärit foto, millel on väidetavalt ufo FOTO: General/Scanpix

Elizondo arvates võib videol nähtav objekt olla pärit nii Maalt kui olla maaväline. Ta lisas, et see võib olla näiteks Venemaa või mõne teise riigi mingi uut tüüpi lennuk või mõni muu lendav objekt, kuid ei saa välistada, et tegemist on mõnest teisest päikesesüsteemist pärit lendobjektiga, mida juhtisid intelligentsed olendid.

Ufouurija arvates peaksid võimud videol nähtavat edasi uurima, sest selliseid juhtumeid on veel ja ei saa olla kindel, et tulevikus ei ole need ohuks.

Nimetatud ufode uurimisgrupp on ka varem avaldanud tundmatutest lendavatest objektidest videoid.

«Oleme avalikustanud nüüdseks kolm hävituslennukite pilootide tehtud videot, mis tekitasid suur huvi. Tegemist on siiski jäämäe tipuga, selliseid videoid on sadu, kuid enamik neist on salastatud. Meie saime oma videod USA kaitseministeeriumi ametlikest allikatest, mitte ebaseaduslikul viisil,» lausus Elizondo.

Ufouurija sõnul ei tea ufodest videoid teinud piloodid seni, mida nad nägid, sest mitte ükski nende nähtud lendobjekt ei liikunud nagu lennuk või rakett.

F/A- 18 Super Hornet piloot jäädvustas tundmatu lendava objekti FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ufoloogide arvates on hävituslennukite pilootide tehtud videod kõige kindlamad tõendid maaväliste olendite ja nende lennumasinate kohta.