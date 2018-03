Piilu, millised staarid särasid «Padjaklubi» glamuursel võtteplatsil

Laura (Grete Klein) on eufoorias – tuntud moeärimees Gregor on huvitatud koostööst tema moeagentuuriga. Nüüd tuleb Gregoriga suurejooneline kohtumine korraldada ja selleks värbab Laura appi nii Misha (Kristel Aaslaid) kui Maria (Katariina Ratasepp).

Loomulikult ei lähe kõik päris plaanipäraselt ja glamuurne kohtumine on täis šokeerivaid üllatusi. Samal ajal otsustab Kristina kõigile valetada, et ootab last. Kuidas tüdrukud sel hooajal end valede rägastikust välja vingerdavad? Kaasa teevad ka Kristjan Lüüs ja Janek Joost.