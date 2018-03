Video: iirlanna leidis oma mehe ja poja iglust

Kuna lumi ei ole Iirimaal just tavaline, muutus Tallaghtis elav iirlanna Irene McGrath murelikuks, kui poeg Warren ja mees Wayne Rowley läksid ümbruskonnas teid lumest lahti lükkama, kuid mitu tundi hiljem kodus tagasi ei olnud, teatab Caters News.

McGrath avastas, et aeda on kerkinud iglu ning ta leidis sellest oma mehe ja poja, kelle sõnul on tegemist «meestekoopaga».