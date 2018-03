Video: uus hädakraaksuja! Halley komeet hävitab 2061. aastal Maa

Sajandite jooksul on olnud tuhandeid maailmalõpuennustajaid, kelle seas on üheks tuntumaks 16. sajandi prantsuse apteeker ja ennustaja Nostradamus, kodanikunimega Michel de Nostredame, kes elas 1503 – 1566, teatab express.co.uk.

Nostradamus FOTO: akg-images/akg-images/Scanpix

Nüüd teatas end ennustajaks ja ajaränduriks nimetav ameeriklane Jeff Williams, et ta teab meie planeedi ja inimkonna tulevikku ette ning meile ei ole enam just kaua aega jäänud.

Williams tegi ome ettekuulutushoiatusest video «Time Traveller Jeff Williams Goes Into the Future», milles sõnab, et meie planeet hävineb 43 aasta pärast ehk 2061. aastal Halley komeedi tõttu.

Jeff Williams FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Tere, minu nimi on Jeff Williams. Olen ajarändur, kes käis ära 2061. aastas ja tuli 2018. aastasse tagasi, et inimkonda hoiatada. Salaorganisatsioon Solarity saatis mind aastate taha, et näha, mis meid ees ootab ja pilt ei ole paljulubav,» teatab mees.

Mehe sõnul katastrooffilmid ei valeta ja maailmalõpp saab teoks, et kõik saaks uuesti, puhtalt lehelt alata.

«Mis meie planeeti puudutab, siis Halley komeet, mis oma teekonnal mitmeks tükiks laguneb, jõuab 2061. aastal Maani ja ühe suure tükiga toimub kokkupõrge. See komeet ei kihuta meist mööda, sest ta liigub otse meie planeedi suunas, see on kindel,» teatas Williams.

Halley komeet FOTO: wikipedia.org

Williamsi arvutuste kohaselt tabab Halley komeedi osa Põhja-Ameerika Suure järvistu ala, mis hävineb silmapilkselt. Komeediga kaasnevad maavärinad, tsunamid ja kliimamuutus, millele elusolendid vastu ei pea.

«Need inimesed, kes on meie planeedilt varem lahkunud ja kuhugi mujale elama asunud, jäävad ellu. Mina olin tulevikus paigas, mis oli väga valge, seal oli nagu mitu päikest. Võimalik, et tegemist oli kunstvalgusega,» lisas ennustaja.

Astronoomide sõnul peavad nad aegajalt tegelema paanikakülvajatega ja nende valesid ümber lükkama. Vandenõuteoreetikute ennustused ei põhine teaduslikel faktidel, vaid on teooriad, mille abil tahetakse saada viis minutit kuulsust.

17. - 18. sajandi inglise astronoomi Edmond Halley poolt avastatud Halley komeet on tuntuim lühikese perioodiga komeet, mis on on Maalt nähtav 75–76 aasta tagant.

Inglise astronoom Edmond Halley FOTO: wikipedia.org

Eelmisel korral oli Halley komeet nähtav 1986. aastal, järgmine kord on nähtav 2061. aastal.

Halley komeet 1986. aasta fotol FOTO: wikipedia.org

NASA astronoomid kinnitasid, et 2061. aastal Hally komeet endast Maale ohtu ei kujuta.

Halley komeedist mööda lennanud kosmosesondide Giotto, Vega 1 ja Vega 2 abil saadi teada, et selle komeedi pind koosneb mittelenduvatest materjalidest ja jääst.