Hariduseta jäänud hiinlannast ema hakkas koos oma tütrega koolis käima

Lõuna-Hiinas Guizhou provintsis elav kahe lapse ema, 31-aastane Shi Xiaoqin tahab saada vähemalt põhihariduse ja selle tõttu astus nüüd esimesse klassi, teatab The Independent.

Naise sõnul ei karda ta naeru alla sattumist, et nii vanana õppima asub.

«Mind ei huvita, mida keegi minust arvab. Asusin õppima koos oma tütrega, ma ainult ei omanda uusi teadmisi, vaid saan koos tütrega õppida, tema saab aidata mind ja mina teda. Kui õpin korralikult lugema ja kirjutama, siis saan kontrollida, kas mu tütar teeb ikka kõik õigesti. Hea haridus on tähtis ja ma tahan, et mu tütar saaks hea hariduse, sest siis on tal tulevikus palju valikuvõimalusi,» lausus ema meediale.