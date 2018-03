Video: noor šotlanna kaotas erootilises kägistamismängus elu

3. novembril 2017 kohtunud 20-aastane Chloe Miazek ja 32-aastane Mark Bruce olid pidutsenud ja purjus, teatab news.com.au.

Chloe Miazek ja Mark Bruce FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Miazek oli olnud ööklubides koos sõpradega, kuid lõpuks olid baaritöötajad keeldunud väga joobes naisele alkoholi müümast ja ta välja visanud.

Naine läks bussipeatusse, lootes bussiga koju sõita, sattudes kokku mehega, kellega hakkas suhtlema.

Aberdeeni kohtus ilmnes, et naine ja mees harrastasid erootilist kägistamismängu. Naine läks mehe korterisse, et seksida, nad kasutasid ka kägistamismängu, mille tõttu naine suri.

Uurimine näitas, et mees jõudis naist kägistada vaid sekundeid enne naise surma.

Mark Bruce FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Mark Bruce’i elukoha juures olev turvakaamera kui ka teiste linnas asuvate turvakaamerate lindistused näitasid, et segaduses ja joobes mees lahkus ilma naiseta oma korterist, liikus linnas ning läks lõpuks politseiss, kus teatas, et ta on millegi kohutavaga hakkama saanud.

Politseinikud palusid mehel täpsustada, et mis juhtus ja mees sõnas, et ta vist tappis naise, kes on tema korteris ja voodis.

Mark Bruce’i selgituse kohaselt seksis ta võõra naisega ning naine tahtis erutust suurendada, nõudes enda kägistamist, mida mees tegigi.

«Naise surnukeha uurimine näitas, et naine suri kiiresti, vaid sekundite, mitte minutitega. Naise kaelal olevad jäljed näitasid, et naist ei kägistatud väga tugevalt. Kriminoloogide teatel toimus suguühe 3. novembril 2017 kella 3.30 paiku ja umbes siis suri ka naine,» teatas prokurör Jo McDonald.

Chloe Miazek ja politsei Mark Bruce'i elukoha juures FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Bruce’il esitati süüdistus mõrvas.

Mehe kaitseadvokaat Brian McConnachie teatas, et Miazeki endise kallima teatel nautis naine erootilist kägistamismängu, kuid mehele see ei meeldinud ja ta ei soovinud seda.

Kohus leidis, et kahe joobes inimese, Bruce’i ja Miazeki sekimine lõppes naise surmaga ta lämbumise tõttu. Samas ei leitud, et mees oli naise tapmist ette kavatsenud, vaid see oli seksiõnnetus.

Bruce on vahi all ja juhtumit arutab 5. aprillil edasi Edinburghi kõrgema astme kohus.

Chloe Miazeki vanemate, Bobi ja Theresa Miazeki sõnul on neil tütre surmaga raske leppida.

«Ta oli oma elu alguses ja tal oli unistusi, kuid need ei saa kunagi teoks. Chloe oli oma vanematele Bobile ja Theresale armastav tütar, ta oli Nathani õde ja paljude sõber,» teatas pere, kes palus neile raskel ajal meedial end mitte tülitada.