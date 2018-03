Laste tõttu kuulsaks saanud politoloog: jah, mul olid otsesaate ajal ülikonnapüksid jalas

Nii BBC otsesaates kui hilisemates videotes on näha, kuidas esmalt saabub politoloogi nelja-aastane tütar Marion, kes tuleb isa juurde ja jääb tema kõrvale seisma. Üsna varsti on ka mehe üheksakuune poeg James kohal. Lõpuks tormab tuppa politoloogi naine, lõunakorealanna Jung-a Kim, kes lapsed kiiresti minema viib.

«Paljud arvavad, et tegemist oli lasvatusega ja mu naine saatis meelega lapsed tuppa ja tõi ära. See ei olnud lavastus, me ei otsinud kuulsust. Teiseks arvatakse, et mul oli küll pintsak seljas ja lips ees, kuid kodustes oludes ei viitsinud ma ülikonnapükse jalga tõmmata ja selle tõttu ei tõusnud ma toolilt ega viinud lapsi toast välja. See ei vasta tõele. Mul olid pikad püksid jalas, sest kui ma oleksin toolilt püsti tõusnud, oleksid ilma püksteta jalad paljastunud,» lausus Kelly.